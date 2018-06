Anzeige

Filmtitel wie „What a feeling“ aus Flashdance, „James Bond“ und „Games of Thrones“ oder „Apache“, Rockiges wie „Smoke on the water“ und „Born to be wild“ wurden abgelöst durch Ohrwürmer von Helene Fischer und eingängigen Italo-Welthits wie „Quando quando“, „Volare“ und „Arrivederci Roma“. Am Rande wurde spontan getanzt. Das Orchester spielte für jeden Geschmack etwas.

Das Publikum hatte keine Chance, beim taktvollen „Fliegermarsch“ dem rhythmischen Klatschen, den Kopfbewegungen und reflexartigem Fußwippen in den Stuhlreihen der umliegenden Straßencafés zu entgehen. Es herrschte unter den zahlreichen Besuchern beste Stimmung. Viele der spontanen Platzkonzertbesucher flanierten, blieben aber stehen, um zu lauschen. Ausgeklügelte Bläsersätze übertönten lautes Knattern aus Auspuffrohren zahlreicher vorbeifahrender Motorräder. Es wäre schön, wenn bei der Platzkonzertreihe vielleicht auch einmal eine Band auftreten könnte, die bayerische Volksmusik und südamerikanische Rhythmen zusammenbringt, war aus dem Publikum als Anregung für den Veranstalter zu hören.

Am Wochenende beim Heckenfest

Wer die Laurissa Musiker beim Platzkonzert verpasst hat, der hat die Gelegenheit, die Freizeit-Blasmusikanten am kommenden Wochenende (24.) beim Heckenfest in Einhausen zu hören. Für den 12. August ist dann das erste Auslands-Konzert in Luxemburg geplant. Die Musiker proben auch schon für ihr Jahreskonzert am 17. November in der Nibelungenhalle.

Das nächste Platzkonzert ist am 1. Juli (Sonntag). Dann gibt es Jazz mit dem Swing Express. Beginn ist um 15.30 Uhr. ted

