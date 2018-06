Anzeige

LORSCH.Nachdem das zweite Platzkonzert wegen schlechten Wetters vor zwei Wochen ausgefallen war, veranstaltet der Heimat- und Kulturverein in Kooperation mit der Stadt Lorsch am Sonntag (3.) nun das dritte Platzkonzert der beliebten Open-Air-Reihe in der Stadtmitte. Ab 15.30 Uhr präsentiert der Musikverein Harmonie Laudenbach in starker Besetzung ein abwechslungsreiches Blasmusikprogramm.

Die rund 50 Musikerinnen und Musiker, ihr Dirigent Erich Rachor und Sängerin Kerstin Olejak freuen sich auf das erste Zusammenspiel in der neuen Saison in Lorsch und einen sonnigen Sonntagnachmittag mit ihrem Publikum. Zu hören ist Marschmusik, auch Polkas, Walzerklänge und Stimmungsmusik namhafter Komponisten gehören zum vielfältigen Repertoire.

Am 17. Juni hat der Musikzug Laurissa Lorsch sein erstes Heimspiel in der Platzkonzertreihe. Bei schlechtem Wetter entfällt das Platzkonzert. ted