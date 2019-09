Poller verhindern das Parken

Lorsch.Fernfahrer, die ihre Lkws widerrechtlich unter der Autobahnbrücke in der Nibelungenstraße parkten, sorgten zuletzt immer wieder für Verkehrsgefährdungen. „Obwohl dort ein absolutes Halteverbot für Kraftfahrzeuge aller Art angeordnet ist“, so der Leiter des Ordnungsamtes Rainer Dluzak, „wurden auf den Seitenstreifen werktags über Nacht, aber auch an den Wochenenden, Lastwagen abgestellt.“

