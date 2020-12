Porsche fährt gegen Schaufenster

Lorsch.Am Freitagabend ereignete sich in Lorsch ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden 32-jährigen Insassen eines Porsche leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Pkw war gegen 20.00 Uhr am Kaiser-Wilhelm-Platz nach rechts von der Straße abgekommen und gegen ein Schaufenster gefahren. Die beiden Männer aus Lorsch konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen, mussten sich aber einer Blutentnahme unterziehen, da sie unter dem Einfluss von Alkohol standen. Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Den Sachschaden am Fahrzeug und am Haus beziffert die Polizei mit mehreren 10.000 EUR. Zur Unterstützung und Sicherung der Unfallstelle wurden die Feuerwehr und das THW aus Lorsch zum Unfallort gerufen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020