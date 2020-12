Porsche kracht in Fenster der Sprachschule

Lorsch.Ein Porsche fuhr am Freitagabend gegen 20 Uhr gegen ein Gebäude am Kaiser-Wilhelm-Platz, in dem sich unter anderem die Geschäftsräume einer Sprachschule befinden. Die beiden 32-jährigen Insassen des SUV wurden bei dem Unfall nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Schaufensterfront der Sprachschule wurde eingedrückt, mehrere Scheiben komplett zerstört. Selbst aus dem gemauerten Sockel wurden

...