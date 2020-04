Post aus dem Briefkasten geklaut?

Einhausen.Mit Gewalt haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag einen Briefkasten in der Schwanheimer Straße beschädigt. Das teilte die Polizei gestern mit.

Aufgerissener Umschlag

Ziel der Täter war es vermutlich, an den Inhalt des Briefkastens zu gelangen. Zumindest konnte im Zuge der ersten Ermittlungen ein aufgerissener Brief im Nahbereich gefunden und sichergestellt werden, so die Ermittler.

Inwieweit die Kriminellen weitere Briefe mitgenommen haben, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler der Polizeistation Heppenheim haben den Fall übernommen und hoffen auf Hinweise. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.04.2020