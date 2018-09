Preise für Boule-Spieler zu gewinnen

Lorsch.Auch in diesem Jahr laden die Lorscher Sozialdemokraten die Bevölkerung wieder ein zur inoffiziellen Stadtmeisterschaft im Boule-Spiel. Am morgigen Sonntag (23.) können sich alle Interessenten ab 10 Uhr auf dem Parkplatz am Waldschwimmbad anmelden.

Ab 11 Uhr beginnt dann der Wettkampf mit den schweren Stahlkugeln. Teilnehmen dürfen Anfänger und Fortgeschrittene.

Klosterbrüder verteidigen Titel

Im vergangenen Jahr hatte das Team der „Klosterbrüder“ (Michael Renner, Günter Beran und Marcel Glöckner) den Wanderpokal gewonnen. Dieses Team trainiert sonntags immer an der Lorscher Tabakscheune all die Menschen, die das Boule-Spiel – in Frankreich auch bekannt unter dem Namen Petanque – kennenlernen wollen.

Wer Boule-Kugeln besitzt, sollte sie zum Wettbewerb morgen mitbringen. Es werden aber auch vor Ort Spielkugeln zur Verfügung gestellt. Für Speis und Trank ist morgen ebenfalls gesorgt – und Preise gibt es auch zu gewinnen. ml

