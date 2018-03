Anzeige

Lorsch.Über 70 Kinder konnten sich im vergangenen Jahr über bunte Nester beim Osterfeuer des Lorscher Obst- und Gartenbauvereins freuen. Ömer Sevgin hat die Kinder damals kostenlos auf seinen Pferden reiten lassen und Hans Eschen hat den Verein mit seinem Versprechen überrascht, die Kosten für Pommes und Spießbraten zu übernehmen. Und trotzdem steht die Veranstaltung, die bei Familien beliebt ist, in diesem Jahr auf der Kippe.

Warum könnte die Veranstaltung dieses Jahr ausfallen?

Mitgliedschaft wird teuerer Einstimmig angenommen wurde der Antrag, die Mitgliedsgebühr pro Jahr von 9 auf 12 Euro zu erhöhen. Am Samstag, 17. März, findet um 14 Uhr ein Baumschnittkurs für die Bevölkerung statt. Wie dem Bericht von Rechnerin Anja Meyer zu entnehmen war, verfügt der Verein über ausreichende finanzielle Rücklagen. Das sei notwendig, da der Verein über ein eigenes Vereinsheim verfüge. Der Vorstand wurde schließlich einstimmig entlastet. ml

Es gibt ein Problem mit dem Wasser auf dem Vereinsgelände. Vorsitzender Bernhard Vonderheid erwähnte in seinem Bericht, dass ihn das Kreisgesundheitsamt aufgefordert hat, das Brunnenwasser durch ein anerkanntes Institut auf Schadstoffe hin untersuchen zu lassen. Auch der schriftliche Hinweis auf den Toilettenanlagen, dass es sich nicht um Trinkwasser handle und das Wasser nur zum Händewaschen genutzt werden dürfe, schaffe keine Abhilfe für das Problem. Trinkwasser wird aus Flaschen ausgeschenkt.

Ist eine Lösung in Sicht?

Werner Schmidt hat beantragt, das Problem aufgrund gesetzlicher Vorschriften zukunftsfähig zu lösen. Im Vorfeld, so Vonderheid, habe es bereits verschiedene Maßnahmen gegeben, um es zu beheben. Geprüft wurde auch die Möglichkeit, einen neuen Brunnen zu bohren oder Filter in den uralten vorhandenen Brunnen einzubauen. Doch das ist mit Kosten verbunden. Weil die Wasserproblematik also immer noch ungeklärt ist, wird Bernhard Vonderheid noch einmal mit der Stadt in Verbindung treten, damit das Osterfeuer am 31. März doch stattfindet. Immerhin lockte die Veranstaltung in der Vergangenheit mehrere Hundert Besucher an.