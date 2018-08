Programm für die Ferien

Anzeige

Mit dem SPD-Kulturkreis können junge Lorscher am 11. Oktober nach Frankfurt fahren. Zu der Fahrt in das Senckenberg-Museum sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen. Die Teilnehmer können an einer kindgerechten Führung teilnehmen und anschließend auch noch auf eigene Faust das Museum erkunden. Kümmern müssen sich die Kinder nur um einen gut gefüllten Tagesrucksack mit allerlei Leckereien und Getränken.

Sehr interessant ist nach Überzeugung der Jugendförderung der Projekttag „Handyfilm drehen“, der für den 12. Oktober anberaumt ist. Dazu konnte ein Kameramann gewonnen werden, der in die Geheimnisse des Filmedrehens einführt. Der Projekttag richtet sich an junge Menschen ab zwölf Jahren.

Die in Lorsch sehr beliebte „Schaurig schöne Ferienwoche“ zu Beginn der Herbstferien – vom 1. bis zum 5. Oktober – ist zur Hälfte ausgebucht, teilt die Jugendförderung Lorsch mit. Für berufstätige Eltern wird ab 7.30 Uhr auch eine Frühbetreuung angeboten, so sie diese benötigen. Alle Veranstaltungen finden auf dem Gelände des Jugendzentrums in der Sachsenbuckelstraße 5a satt.

Die verbindlichen Anmeldungen nimmt das Bürgerbüro im Stadthaus (Erdgeschoss) zu den üblichen Sprechzeiten entgegen.

Kinderkino-Tag mit Mittagessen

Für den letzten Ferientag der Herbstferien, den 13. Oktober, haben sich die Pädagoginnen in der Kinder- und Jugendförderung etwas ganz Besonderes ausgedacht. In der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr sehen die Kinder einen spannenden Film, basteln, spielen Theater, nutzen das schöne Außengelände zum Bewegen und Toben beziehungsweise für Mitmachaktionen – und, das ist neu – sie essen zusammen in der „Villa Kunterbunt“ zu Mittag. Die Karten dafür werden an der Tageskasse im Kindergarten in der Nibelungenstraße 39 vor Ort erworben.

Gezeigt wird der Kinderfilm „Luis und Luca – das große Käserennen“. Zum Inhalt des Films, der geeignet ist für Zuschauer ab einem Alter ab fünf Jahren, teilt Brunhilde Schieb mit: Als Elster Louis von dem traditionellen Käserennen zwischen seiner Heimatstadt Flaklypa und dem Nachbarort Slidre hört, ist er sofort fasziniert. Endlich eine Chance, um zu beweisen, dass er ein wahrer Renn-Champion ist. Von seiner Begeisterung mitgerissen, zögert er nicht, eine geheime Wette auf den Sieg seines Teams abzuschließen. Er setzt das gesamt Haus und die wundersame Werkstatt seines Freundes, des genialen Erfinders Alfie, aufs Spiel. Ein Preis, den sich sein Gegner, Oliver O. Clifford, der Direktor der lokalen Käsefabrik, natürlich nicht entgehen lassen will.“

Die Zuschauer fiebern mit und fragen sich, ob Alfie Louis vergeben wird und ob Freunde den Sieg erringen können. Der Animationsfilm ist eine Produktion aus Norwegen und stammt aus dem Jahr 2015. Er hat eine Länge von 75 Minuten. red

