Prozession führte zur Torhalle

LORSCH.Bei schönstem Wetter machte sich am Donnerstagvormittag in Lorsch im Anschluss an einen Gottesdienst in der Kirche Sankt Nazarius die Fronleichnams-Prozession auf den Weg durch die Innenstadt. An mehreren Orten, unter anderem an der Torhalle, machten die Katholiken Halt – Zeit für Gebete und Segensworte. Bei der von musikalischen Klängen begleiteten Prozession wurde eine prächtige Monstranz unter einem Baldachin mitgeführt.

Fronleichnam bringt in besonderer Form und Festlichkeit die Gegenwart Christi in der Eucharistie zum Ausdruck. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.06.2019