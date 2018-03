Anzeige

Die Begeisterung fürs Tennis wurde bei Lisa Brinkmann im Kindergarten-Alter geweckt. Mit fünf Jahren begann sie zu spielen, zuerst in ihrer Heimat Darmstadt. Familiär befand sie sich dabei in bester Gesellschaft. Ihr Vater Gunter spielte in der Regionalliga, ihre Mutter Elke in der Landesliga und auch ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Nils kann ausgezeichnet mit dem Racket umgehen. Er ist in der Landesliga für Baden-Württemberg aktiv.

Ausgebremst von drei Operationen

Lisa Brinkmann allerdings muss derzeit kürzertreten – verletzungsbedingt. Drei Operationen an der Schulter haben sie gestoppt. Dazu kam eine Knieverletzung. Momentan befindet sich die Tennisspielerin in der Reha-Phase. „Aufhören ist keine Option“, stellt die Tennisbegeisterte klar. Viel zu gerne nehme sie den Schläger in die Hand.

Zur Reha fährt sie mehrmals in der Woche nach Neu-Isenburg zu Physiotherapeut Björn Reindl. Zurück in Lorsch führt ihr Weg dann meist ins Ehlried. Montags bis donnerstags engagiert sich die Spielerin als Trainerin beim TCO. Sie hat die B-Lizenz und die A-Lizenz für den Aktivenbereich. Aktuell absolviert sie zudem ein Fernstudium zur geprüften Fitnesstrainerin.

Für den Sport hat Brinkmann in der Jugendzeit auf vieles verzichtet. Freunde treffen oder ins Schwimmbad gehen, dafür blieb oft keine Zeit. Die Spitzenathletin besuchte ein privates Gymnasium in Mannheim, in dem viele junge Nachwuchssportler unterrichtet werden und das Lernmaterial mit Rücksicht auf Wettbewerbe per E-Mail kommt. „Ich wollte auf den Platz“, sagt Lisa Brinkmann. Niemand habe sie überzeugen müssen. Die Lorscherin weiß schließlich auch die Vorteile zu schätzen, die der Sport und seine Anforderungen bewirkten. Wenn man als Jugendliche in London allein die richtige U-Bahn ausfindig gemacht hat und mit dem Ober-Schiedsrichter problemlos auf Englisch diskutieren kann, gibt das Selbstvertrauen, sagt sie.

Aus Polen, Rumänien, Ägypten

Das Bundesliga-Team unter Teamchef Alex Rauch setzte sich aus insgesamt 14 Spielerinnen zusammen, mit Profis auch von weither, aus Polen, Rumänien und sogar Ägypten. Alle hätten sich sehr gut verstanden, berichtet Brinkmann auch von gemeinsamen Ausflügen. Frauen verdienen im Tennis inzwischen nicht schlechter als Männer.

Zu Brinkmanns Stärken gehören druckvolle Schläge, ein gradliniges Spiel – sowohl bei Vor- und Rückhand greift sie den Schläger mit beiden Händen. Dies rührt daher, dass sie als Kind den Schläger nicht mit einer Hand halten konnte. Mentale Stärke sei ebenso wichtig wie die richtige Technik. „Tennis ist kein Mannschafts-, sondern ein Einzelsport“, so Brinkmann. Beim Match sei man auf sich alleine gestellt.

Athletik ist im Tennissport enorm wichtig geworden. Um die Fitness zurückzugewinnen und die Muskulatur wieder aufzubauen, schuftet Brinkmann derzeit in der Reha. Sie hofft, bald wieder schmerzfrei zu sein und wieder ganz vorne mit dabei sein zu können. „Ich bin froh, dass ich noch spielen kann“, sagt Brinkmann zuversichtlich: „Tennis ist mein Leben.“

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.03.2018