Queen-Songs neu gestaltet

LOrsch.Auf dem Fahrrad ist Daniel Hartnagel oft in Lorsch unterwegs. Der 26-Jährige, Naturwissenschaftler der Laser- und Plasmaphysik, ist in seiner Freizeit begeisterter Musiker. Mit seinem Talent für Tasteninstrumente aller Art und Schlagzeug ist Hartnagel in einigen Bands – „Sound Factory Lorsch“, „Roadkill Stue“ und „Bon“ – dabei. Als Organist ist er in Gottesdiensten in Lorsch und Einhausen zu

...