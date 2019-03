Rabbits im Murgtal

Lorsch.Die Lorscher Rock‘n‘Rabbits waren in Gernsbach im Murgtal, um dort mit vielen Vereinen am Maskenumzug durch die historische Altstadt teilzunehmen. Fazit der Fastnachtshasen: 2020 wollen die Lorscher mit noch mehr Rabbits teilnehmen. Neben dem geschmückten Stadtkern im Luftkurort begeisterten die Masken der Hexen, Wald- und Quellengeister sowie Affen und Wölfe. Wie die der Rabbits waren sie in Handarbeit geschnitzt. Guggemusik, das Aufstellen eines Narrenbaums sowie Tanzauftritte machten den Ausflug perfekt. ho

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.03.2019