Randale im Vogelpark

Lorsch.Die Vogelschützer klagen über einen Fall von Vandalismus im Vogelpark. Aus einer kleinen Mauer in der Anlage am Birkengarten wurden zwei große Steine gebrochen, Blumen aus einem Tulpenbeet gerissen. Am oberen Teil eines Brunnens im hinteren Teil des Parks wurde ein großer Stein herausgebrochen und in den Brunnen geworfen, heißt es vom Verein.

Außerdem war das Tor zum Gehege der Nandus geöffnet worden, auch ins Gehege der Emus war offenbar eingedrungen worden, die großen Laufvögel wurden aufgeschreckt.

Der materielle Schaden ist nicht besonders groß ist, wie der Vorsitzende Nicolai Poeplau gestern feststellte. Er und die den Vogelpark betreuende Betty Arnold ärgern sich aber, dass es offenbar Menschen gibt, die mit voller Absicht Dinge zerstören, die Freiwillige zum Wohle der Bevölkerung angelegt haben.

Uhu durchs Gehege gejagt

Betty Arnold schließt morgens den Vogelpark auf, versorgt die Vögel und kümmert sich mit freiwilligen Helfern darum, dass die Anlage freundlich ausschaut. Abends schließt sie den Park, der von Eltern und Großeltern gerne mit Kindern besucht wird, wieder ab.

Am Dienstagabend traf Arnold im Vogelpark auf sechs Jugendliche, die gerade den sibirischen Uhu Oskar durch Lärm in seinem Gehege jagten. Der flog ängstlich durch den großen Käfig, immer in Gefahr, sich an den dortigen Ästen zu verletzten, so die Lorscher Vogelschützer. Betty Arnold schreckte die Jugendlichen auf, sie flohen daraufhin in Windeseile aus dem Park.

Erkennen konnte die Frau die Teenager nicht, auch eine Beschreibung der Täter war ihr nicht möglich. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.04.2019