Anzeige

Marius Becker erklärte, dass das Land für dieses Projekt 60 Prozent Fördergelder bereitstelle und die Gemeinde 40 Prozent der Kosten tragen müsse. Das Projekt sei auf zehn Jahre ausgelegt. Das Land wolle aber wissen, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Meldetermin ist 31. Oktober. Helmut Glanzner versicherte, dass in jedem Jahr ein neuer Antrag gestellt werden könne, um Projekte zu realisieren. Jana Simon-Bauer machte deutlich: „Die Erfahrung lehrt: Wenn man Räume gemeinsam erlebt und sich ein eigenes Bild vor Ort macht, kann man besser und zielgerichtet Hinweise für den weiteren Prozess geben“. Dieses werde für zehn Jahre den Handlungsrahmen der städtebaulichen Um- und Neugestaltung rund um den Ortskern an der Weschnitz vorgeben. Zwar hätten sie als Planer in ihrem Büro einen Blick für alles, was verwirklicht werden könne, sie wollten aber wissen, wo die Bürger der Schuh drückt.

Das Trennende der Weschnitz zwischen Groß- und Kleinhausen solle erlebbarer, überschaubarer gemacht und überwunden werden. Es gehe darum, das Gewässer in die Infrastruktur einzubinden. Auch zu Markplatz und Bürgerhaus gab es Ideen. Bericht folgt.ml

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.06.2018