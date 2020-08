„Reinigungsfee“ geht nach 30 Jahren in den Ruhestand

Lorsch.Seit 30 Jahren war Christa Knörich als Reinigungskraft Teil des Teams in der städtischen Kita Villa Kunterbunt. Am vergangenen Dienstag wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. Die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Rita Gebhardt, las einige Zeilen vor: „Christa Knörich, unsere so einzigartige, verlässliche, interessierte, offene, engagierte, über alles geschätzte Kollegin geht in

...