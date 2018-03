Anzeige

Wer leitet ab sofort den Lorscher Reitverein?

In der nächsten Zukunft ist er zumindest nicht führungslos, denn der bisherige Vorstand muss nach der Vereinssatzung bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Herbst im Amt bleiben. So soll gewährleistet bleiben, dass alle bisher geplanten Veranstaltungen und Turniere ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Für die bisher geleistete Arbeit erhielt das bisherige Führungsteam von der Versammlung große Zustimmung, von dem sich einige wenige Mitglieder enthielten. Auch Wahlleiter Schönung dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit und gratulierte den Mitgliedern zu ihren sportlichen Erfolgen.

Fiel die 2017er Bilanz des Vorstands auch gut aus?

Vorstandssprecher Helmling berichtete zumindest von einem arbeitsreichen, aber erfolgreichen Vereinsjahr mit Turnieren, die zum Teil mit über hundert Pferden durchgeführt wurden. Bekannteste Teilnehmerin des Dressurwettkampfes war Olympiateilnehmerin Uta Gräf gewesen. Obendrein wurden zwei Lorscher Reiter bei der Sportlerehrung der Stadt ausgezeichnet.

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Mit Katrin Neunkirchen und Miriam Brunner wurden außerdem zwei Nachfolgerinnen für Trainerin Tanja Bender gefunden. Für das laufende Vereinsjahr sind Kinderturniere ebenso geplant wie Reiterferien in den Sommerferien. Von der Verbesserung und Verschönerung der Reitanlage berichtete Platzwart Thomas Deckert: Der Platz hat eine neue Beleuchtungsanlage bekommen, Bodendecker gegen Unkraut wurden an den seitlichen Hängen gepflanzt und die neue Bewässerungsanlage wurde in Betrieb genommen.

Läuft es finanziell rund beim Reitverein?

Durch die erfolgreichen Veranstaltungen und den Verkauf des Schulpferdes Pino, das in den Ruhestand verabschiedet wurde, haben sich die Finanzen laut Helmling stark verbessert. In der Kasse ergab sich vergangenes Jahr erstmals ein größeres Plus – der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Auch Stallobmann Benjamin Süselbeck berichtete von schwarzen Zahlen, weil die Mietställe als Selbstversorgerställe abgegeben werden und immer ausgelastet sind.

Standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung?

Ja, eine angenehme Pflicht für Peter Helmling. Für 40 jährige Mitgliedschaft zum Lorscher Reitverein wurde Inge Ludwig gewürdigt, für 25 Jahre Stefanie Arnold. Christian und Peter Grimm, die seit vielen Jahren als Handwerker fast alle anfallenden Arbeiten für den Verein erledigen und die nie Nein sagen, wenn sie gebraucht werden, erhielten eine besondere Auszeichnung: Einstimmig wurden sie von der Versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt.

