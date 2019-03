Rhetorik für Schüler

Lorsch.Viele Schüler kostet es Überwindung, ein Referat vor der Klasse zu halten oder in mündlichen Prüfungen zu überzeugen. Doch Rhetorik kann man lernen. Ein Seminar der Kreisvolkshochschule hilft Schülern, rhetorisch fit zu werden.

Im Seminar. das heute (23.) in Lorsch läuft, spielen sie verschiedene Redesituationen durch und erhalten praktische Tipps für den Umgang mit Nervosität, möglichen Störungen und Chaos im Kopf. Das Seminar richtet sich an Schüler ab 14 Jahren. Es läuft heute von 9 bis 16 Uhr im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16. Info unter www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/17296-0. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019