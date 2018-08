Anzeige

Lorsch.Das traditionelle zweitägige Sommerfest der Lorscher Klosterspatzen am 18. Und 19. August zieht auch in diesem Jahr wieder die Bevölkerung an. Der Vorstand hat ein Programm zusammengestellt, das alle Generationen ansprechen dürfte. Das Fest beginnt am Samstag (18.) gegen 14.30 Uhr.

Bei sommerlich warmem Wetter warten kühle Erfrischungen auf die Besucher. Der Höhepunkt ist wohl das Live-Konzert mit der Gruppe Pink Panther, die gegen 20 Uhr mit ihren Melodienreigen beginnen wird. Gegen 21 Uhr sollen drei langjährige Mitglieder geehrt werden.

Der Sonntag (19.) wird gegen 10 Uhr mit einem Frühschoppen eröffnet. Gegen 11.30 Uhr wird der neue Vereinsmetzger mit seinen Gehilfen die beliebten Riesen-Rippchen und die würzigen Schweinshaxen zusammen mit Sauerkraut servieren. Natürlich gibt es auch Steaks, Bratwurst, Pommes Frites und Salate. Ein kühles Helles darf da auch nicht fehlen. Kaffee und Kuchen gibt es an beiden Tagen beim Vereinswirt.