Risiko: Aberkennung des Welterbe-Titels

Anzeige

Lorsch.Um den geplanten Bau eines Parkplatzes nahe des Besucherinfozentrums wird in Lorsch seit Jahren heftig diskutiert. Kritik gab es unter anderem am Standort jenseits der Weschnitz, am Flächenverbrauch sowie an den Kosten. Infrage gestellt wurde auch die Notwendigkeit eines Parkplatz-Baus an sich. In den entscheidenden Sitzungen stimmte die Stadtverordnetenversammlung – zuletzt direkt vor der Sommerpause – aber mit deutlicher Mehrheit für die Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan. Nun wird die Genehmigung vom Regierungspräsidium Darmstadt erwartet (BA berichtete). „Danach wird der Bebauungsplan durch Bekanntmachung rechtskräftig gesetzt. Damit sind alle baurechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des Ankunftsortes in der Weschnitzaue geschaffen“, erinnert die Stadt Lorsch in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Flächennutzungsplanänderung sorgte das Bauprojekt für eine Rekordzahl an Stellungnahmen. Auch beim Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze und in der Stadtverwaltung haben Bürger eine Menge Fragen zum Parkplatz-Ost gestellt. Zum Beispiel: Wurde der Parkplatz anhand falscher Besucherzahlen geplant? Warum soll er jenseits der Weschnitz liegen? Wurden Alternativen geprüft? Und: Wieso entsteht kein Parkplatz auf dem Karolingerplatz?

Im ersten Bauabschnitt Platz für 50 Autos und zehn Busse Die Neugestaltung des Kloster-Geländes wurde angestoßen durch das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Die Unesco-Welterbestätte wurde von 2010 bis 2014 überarbeitet, die Fläche auf 50000 Quadratmeter erweitert. Daran beteiligten sich der Bund und das Land Hessen mit je fünf Millionen, die Stadt Lorsch mit drei Millionen Euro. Eine neunköpfige Fachjury entschied sich damals für die Umsetzung des Wettbewerbsentwurfs der Planungsgemeinschaft hg merz und Topotek 1. Dem Besucher erschließt sich nach dem somit angenommenen Masterplan das entstandene Flächendenkmal chronologisch: vom Besucherinfozentrum kommend über das ehemalige Mutterkloster Altenmünster und die Kulturachse bis zur Klosterdüne mit Königshalle und zurück über das Freilichtlabor Lauresham. Bisher umgesetzt wurden die Errichtung des gläsernen Besucherinfozentrums, der Umbau des Geländes von Altenmünster und Klosterhügel, die Neufassung der östlichen Nibelungenstraße und des ehemaligen Eingangsbereichs des Klosters (Benediktinerplatz) sowie Überarbeitung der Zehntscheune, Rückbau des Karolingerplatzes, Aufbau der Freilichtlabors Lauresham, die teilweise Anlage der Kultur-Natur-Achse mit der Holzbrücke über der Kreuzwiese. Es fehlen noch die geplanten informativen und belebenden Elemente und eine Ankunftssituation für Gäste bzw. der dazugehörige Parkplatz. Der Parkplatz hinter dem Kloster Altenmünster soll zunächst nur zur Hälfte ausgebaut werden und im ersten Bauabschnitt Platz für 50 Pkw, zehn Busse und eine Haltestelle für den Linienbus bieten. Die Abstellfläche messe damit etwa ein Viertel des Rewe/Aldi-Parkplatzes, so die Stadt. Der zweite Teil der Fragen zum Parkplatz-Ost mit den Antworten der Stadt folgt im BA am Samstag.

Letzteres liegt daran, dass der ehemalige Festplatz mit fast 900 000 Euro und Mitteln des Stadtumbauprogramms als Schotter-Rasenfläche mit Bäumen angelegt wurde. „Mit der Annahme der Fördergelder stimmten die Stadtverordneten der Bedingung zu, dass damit nur in Ausnahmefällen und bis zur Schaffung des neu geplanten Parkplatzes geparkt werden darf“, erinnert Schönung. Würde man den Platz in einen Stellplatz zurückverwandeln, „droht zweierlei“, so der Verwaltungschef: „die Aberkennung des Unesco-Titels (siehe Dresden) und die Rückforderung der Fördermittel“. Denkmalschutzbehörden sprachen sich wiederholt gegen das Parken am Karolingerplatz aus. Die internationale Organisation für Denkmalpflege Icomos, Beraterorganisation der Unesco, habe „eindringlich geraten“, dass in der Umgebungszone des Welterbes kein Parkplatz liegen, beziehungsweise dieser zurückgebaut werden sollte, so Schönung.