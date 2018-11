Romantischer Einkaufsbummel in der „Stadt der Lichter“

Lorsch.Einen gemütlichen Einkaufsbummel in romantische Atmosphäre konnten Besucher am Freitagabend in Lorsch unternehmen. Die Wirtschaftsvereinigung Lorscher Einzelhandel hatte erneut zur „Stadt der Lichter“eingeladen. Von 18 bis 22 Uhr öffneten zahlreiche Geschäfte ihre Türen. Hunderte von Kerzen, illuminierte Häuser und erste geschmückte Weihnachtsbäume tauchten die Innenstadt in heimeliges Licht. Am Benediktinerplatz drehte sich ein Kinderkarussell, an Ständen wurden Bratwürste und heiße Waffeln angeboten. red/Bild: neu

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018