Rucksacktour durch Asien

Lorsch.In die faszinierende Welt Südostasiens und Neuseelands führt der Lorscher Vogelschutzverein Besucher am 15. Dezember (Sonntag). In der ehemaligen Gaststätte im Vogelpark wird um 16 Uhr Tobias Poeplau von seiner Abenteuerreise durch insgesamt acht Länder berichten. Drei Monate hat er zu Fuß auf einer Rucksacktour Südoastasien erkundet, anschließend ist er in einem selbstgebauten Bus über 8000

