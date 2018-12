Rudi Häusler kündigt Rückzug an

Lorsch.Im Rahmen seiner Haushaltsrede setzte Rudi Häusler die Zuhörer am Donnerstagabend auch über eine persönliche Entscheidung in Kenntnis. Es sei das letzte Mal, dass er eine Haushaltsrede im Paul-Schnitzer-Saal halte. Denn er werde den Vorsitz in der PWL-Fraktion abgeben und in jüngere Hände legen, kündigte der Lorscher an.

Über eine beeindruckend lange Zeitspanne hat sich Rudi Häusler für die Belange der Parteilosen Wählerschaft an vorderster Front engagiert. Seit fast 18 Jahren führt er die PWL-Fraktion an. Noch länger, seit 1997 nämlich, arbeitet er schon als Stadtverordneter im Parlament mit.

Bald stehe ein wichtiger neuer Lebensabschnitt für ihn an, erklärte Rudi Häusler in seiner Ansprache: Im März werde er in Rente gehen, so der Elektromeister. Häusler, Jahrgang 1953, wird dann 65 Jahre und sieben Monate alt sein.

„Es fällt mir nicht leicht, loszulassen“, bekannte der Kommunalpolitiker. „Wehmut“ aber plage ihn dennoch nicht. Er freue sich auf den „Neuanfang“.

Dass die engagierte Streitkultur in Parlament und Ausschüssen in Lorsch in der Vergangenheit bei manchen Mitgliedern für Unmut gesorgt hatte, darauf spielte Häusler kurz an. „Bis auf wenige Ausnahmen“ habe er im politischen Ringen um die besten Lösungen für Lorsch jedoch immer konstruktive Diskussionen erlebt, sagte er.

Ziel müsse es stets sein, „Lorsch voranzubringen“. Das bleibe auch für ihn wichtig. Die Kollegen müssten ihn noch eine Zeit lang ertragen, witzelte Häusler. Er werde zwar den Fraktionsvorsitz abgeben, werde aber der Stadtverordnetenversammlung „noch erhalten bleiben“, betonte er. Häusler arbeitet in zahlreichen Gremien ehrenamtlich mit, ist auch im Ältestenrat dabei. Bekannt ist er vielen Bergsträßern auch außerhalb der Politik, durch seine Arbeit auf der Bühne. Rudi Häusler bildet mit seinem Fraktionskollegen Alois Leidner das Duo „Take Two“, der Fastnachter wurde bei den Bürger-Funken zudem mit dem „Graf-Philipp-Orden“ ausgezeichnet.

Christian Walter als Nachfolger

Neuer Fraktionsvorsitzender der Parteilosen Wähler in Lorsch soll Christian Walter werden, berichtete Häusler. Der Stadtverordnete, Jahrgang 1973, leitet den noch vergleichsweise neuen Lorscher Kultur- und Sozial-Ausschuss. Der Bankkaufmann, ebenfalls ein ausgewiesener Fastnachter, der viele Jahre den großen Lorscher Fastnachtszug mitorganisierte, ist mit Kommunalpolitik auch außerhalb der PWL lange vertraut. Walter ist Schwiegersohn von Ehrenbürgermeister Klaus Jäger.

