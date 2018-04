Rundgang durch die Sanddünen

Der Vogelverein lädt zur Exkursion an der Wattenheimer Brücke ein. © Zurek

Lorsch.Warum bestimmen Sanddünen das Aussehen der Landschaft an der Wattenheimer Brücke in Lorsch? Dieser und weiteren Fragen soll im Rahmen einer naturkundlichen Exkursion am Sonntag, 29. April, vor Ort nachgegangen werden. Auf Einladung des Lorscher Vogelvereins wird Daniel Glanzner vom Lehrstuhl für Geografie an der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-Universität den Teilnehmern die prägenden

...

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.04.2018