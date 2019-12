Rybakov verlängert in Lorsch

Lorsch.Bei der Tvgg Lorsch, direkter Konkurrent des TV Lampertheim um eine Top-Platzierung in der Handball-Bezirksoberliga, wurden bereits die Weichen für die kommende Runde gestellt. Trainer Dennis Rybakov wird auch in der nächsten Spielzeit für die Klosterstädter arbeiten. „Die Entwicklung der Mannschaft und die Arbeit mit ihr machen einfach Spaß“, erläutert der im Lautertal wohnende und in Mannheim arbeitende Rybakov.

Der Ex-Torschützenkönig der 2. Bundesliga im Trikot der HG Oftersheim/Schwetzingen und Sohn des früheren Weltklassespielers Sergej Rybakov hat die Lorscher in seinem zweiten Jahr überraschend in die Tabellenspitze geführt. me

