Saisonstart in Lauresham bei freiem Eintritt

Lorsch.Zum Saisonstart lädt das Freilichtlabor Lauresham am Sonntag (15.) zu einem Thementag ein. „Herr(in) sein im Frühmittelalter“ heißt er. Zwischen 11 und 17 Uhr ist der Besuch kostenlos. Erstmals kommt zudem der Lauresham-Denar in Umlauf. Vermittelt wird, was Herrschaft um das Jahr 800 bedeutete und wie der Alltag der Oberschicht in der Karolingerzeit aussah. In der Schmiede kann man bei der

...