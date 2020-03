Sapperlot verzichtet auf Bühnenpause

Lorsch.Eigentlich hatte das Theater Sapperlot ab Sommer in eine längere Bühnenpause gehen wollen. Nicht abzusehen war bei dieser Planung aber die Zwangspause, die schon jetzt durch den Coronavirus eingelegt werden muss.

Wie es gestern in einer Mail aus dem Sapperlot hieß, finanziere man die Gastspiele „mit Vermietungen/Fördermitteln des Fördervereins SappaLostra quer. Die Angst rieselt in unseren Arbeitsalltag. 100 Prozent Ticketumsätze brechen ein, die damit verbundenen Gastroumsätze/Vermietungen für Geburtstage etc. brechen weg“. Die drohenden Folgen der seit Samstag geltenden Bühnenschließung seien leere Theater, arbeitslose Künstler, hauchdünne Liquiditätsreserven, Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz.

Deshalb habe man die Bühnenpause, die ab Sommer gelten sollte, abgesagt. Derzeit erarbeite man Konzepte und Ersatztermine, die in Kürze auf der Sapperlot-Homepage veröffentlicht werden sollen. hol/red

