Anzeige

Lorsch.Lorsch. Zu einer Schafrettungsaktion mussten heute Mittag zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lorsch ausrücken. Sechs der Wolltiere waren nach Angaben von Stadtbrandinspektor Franz-Josef Schumacher im Bereich der Wattenheimer Brücke in die Weschnitz gefallen.

Eine Spaziergängerin hatte die Rettungskräfte um 12.44 Uhr über die akut gefährliche Situation informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Tier im Wasser gestorben. Es habe keine Zeit bestanden, ein Boot zu organisieren oder die DLRG zu informieren. So stürzten sich zwei Einsatzkräfte kurzerhand in das Flüsschen, dessen Pegel an dieser Stelle bauchhoch sei.

Da sich das Wollfell der Schafe voll Wasser gesogen hatte, war es ein Kraftakt, die Tiere an Land zu befördern. Auch das tote Schaf wurde geborgen.