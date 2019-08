Lorsch.Nach den Ferien ist vor den Ferien, und zwar aktuell vor den Herbstferien, die bereits am 30. September beginnen. Die „Schaurig schöne Ferienwoche“ der Lorscher Kinder- und Jugendförderung wirft daher schon ihre Schatten voraus. Sie beginnt am Montag, 30. September, und endet am Freitag, 4. Oktober, – unterbrochen vom „Tag der deutschen Einheit“.

Kinder werden dann ab 7.30 Uhr in der Sachsenbuckelstraße 5a betreut. Das Programm für Kinder ab sieben Jahren enthält Ausflüge in die Umgebung von Lorsch und in den Nibelungenhort nach Bürstadt sowie zahlreiche kreative Angebote.

Nebenbei erfahren die Kinder, wie der Herbst schmeckt, etwa bei Kürbissuppe, frischem Zwetschgen-Kuchen oder „Gruselmuffins“. red

