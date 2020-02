Schmuck und Geld geklaut

Lorsch.Am Samstag drangen unbekannte Täter zwischen 8.30 Uhr und 20.45 Uhr in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße ein, und zwar durch die aufgehebelte Terrassentür. In die Einliegerwohnung verschafften sich die Kriminellen zudem durch ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Am frühen Montagmorgen zwischen 3.30 und 6 Uhr

