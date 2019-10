Schnäppchen an 40 Tischen

Lorsch.Fünf Euro mussten die Flohmarktbetreiberinnen bezahlen und einen Kuchen, um beim Flohmarkt „Klamottenkiste“ im Lorscher Paulusheim ihre Schnäppchen an Frau und Mann bringen zu können. An 40 Tischen stapelten sich in erster Linie Textilien aller Art und in verschiedenen Größen – für Babys und Kleinkinder. Das Interesse war groß. Mit prall gefüllten Taschen marschierte so manche glückliche

...