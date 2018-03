Schneemann brennt, Frühling kommt

Keine Gnade: In Lorsch wurde gestern Nachmittag ein Schneemann aus Pappe verbrannt, um den Winter endgültig zu vertreiben – zumindest gestern mit Erfolg. © Lotz

Lorsch.Wohl alle haben die Winterkleidung so langsam gründlich satt und freuen sich auf die sonnige Jahreszeit. Schneemänner gehören zwar eher zum schönen Teil des Winters – doch gestern ging es einem an den Kragen. In Lorsch wurde der Frühling einmal mehr mit der beliebten Schneemannverbrennung herbeigewünscht. Zumindest gestern scheinbar mit Erfolg.

Das Spektakel fand wie üblich direkt vor

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3306 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.03.2018