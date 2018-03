Anzeige

Lorsch.Rund 20 Minuten, nachdem er angezündet wurde, war von dem Pappkameraden nur noch das verkohlte Gerippe übrig. In einem Video auf der Homepage des BA ist die Lorscher Schneemannverbrennung im Zeitraffer festgehalten. Gefilmt hatte am Sonntagnachmittag Timo Cyriax von der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) – faszinierende Aufnahmen. Wer also am Wochenende nicht live dabei sein konnte, als die Lorscher mit dieser Aktion den Winter vertreiben wollten, sollte sich reinklicken. lok/Bild: Lotz