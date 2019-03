Schneemann in Flammen

Lorsch.Die Wirtschaftsvereinigung Lorscher Einzelhandel (WLE) lädt zur Schneemannverbrennung ein. Das Spektakel ist für Sonntag (24.) in der Innenstadt geplant. Gegen 15.30 Uhr wird ein großer Schneemann aus Pappe – mit Hut und Karotte – am Benediktinerplatz in Flammen aufgehen. Symbolisch – und begleitet von den Klängen des Spielmanszugs der Feuerwehr – soll so der Winter vertrieben

...