Lorsch.Die Grünen legen noch einmal nach: „Kontinuierlich“ seien Lorschs Kommunalpolitiker nicht vom Magistrat um Bürgermeister Christian Schönung nicht über den Stand und den Abschluss der Mietverträge für das Besucherinfozentrum und das Museumszentrum informiert worden. „Eines der Ergebnisse des Akteneinsichtsausschusses ist wohl auch, dass die oft zitierte und viel gepriesene Transparenz oftmals zu einer hohlen Phrase verkommen ist“, sagt Fraktionsvorsitzender Matthias Schimpf.

Unter der Woche tagte der Akteneinsichtsausschuss, der sich mit den Mietvertragsvereinbarungen zwischen der Stadt Lorsch und der hessischen Schlösserverwaltung zum Museums- und Besucherinfozentrum befasst. Fast alle Mitglieder kritisierten fraktionsübergreifend, nicht über die Inhalte der Vereinbarung mit der Schlösserverwaltung in Kenntnis gesetzt worden zu sein (der BA hat berichtet). Laut der Grünen habe Bürgermeister Schönung einräumen müssen, dass die Kommunalpolitiker seit der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe, die sich mit der Weiterentwicklung der Welterbestätte befasste, im September 2014 bis zur Vertragsunterzeichnung im Sommer 2017 keine Information weitergegeben wurde.

„Eine Schutzbehauptung“

„Das ist umso beeindruckender, als dass protokollarisch festgehalten wurde, dass der Haupt- und Finanzausschuss über die Ergebnisse der Vertragsverhandlungen zu informieren ist“, so Schimpf. Die Aussage Schönungs in der Sitzung des Akteneinsichtsausschusses, dass auch niemand danach gefragt habe, bezeichnet er als Schutzbehauptung, die „ausschließlich dazu dient, elegant diesen Umstand zu kaschieren und von seinem Versäumnis abzulenken“. Aus Sicht der Grünen ist es nicht nachvollziehbar, warum sich Bürgermeister Schönung nicht an Festlegungen der Arbeitsgruppe gehalten hat.