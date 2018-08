Anzeige

Lorsch.Der Rekordsommer mit seinem wochenlangen Dauer-Sonnenschein sorgt dafür, dass die Schwimmbäder gut frequentiert sind. Die Besucherzahlen sind auch in Lorsch erfreulich. Gestern um die Mittagszeit wurde der hunderttausendste Gast in diesem Jahr willkommen geheißen. Zum Vergleich: 2017 wurden in der gesamten Saison weniger als 89 000 Gäste gezählt, in Spitzenzeiten hat Lorsch aber auch schon einmal 105 000 Gäste gehabt, im Jahr 2009 etwa.

Kaum hatte Franz Bernschneider gestern seine Eintrittskarte am Automaten gekauft und das Drehkreuz passiert, gratulierten ihm Bürgermeister Christian Schönung und Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW AG, die seit diesem Jahr die Betriebsführung übernommen hat, persönlich. Dem überraschten Lorscher drückten sie gleich ein willkommenes Geschenk in die Hand, das für Bernschneider im nächsten Jahr das Zahlen am Ticketautomaten überflüssig macht: eine Dauerkarte für die kommende Saison.

Franz Bernschneider geht regelmäßig schwimmen, aber nicht immer nur im Lorscher Freibad. Häufig nutzt er auch Badeseen, etwa in Bensheim. Das großzügige Lorscher Waldschwimmbad sei „super“ und zeichne sich durch ein schönes Ambiente aus, lobte der Jubiläumsbesucher: „Da kann man wirklich nichts dagegen sagen.“ Verbesserungswünsche fielen dem 73-Jährigen auf Nachfrage spontan jedenfalls keine ein, als Schönung und Hoffmann ihm zusätzlich zur Dauerkarte noch ein kleines Paket mit Schwimmutensilien überreichten.