Lorsch. Ein Holzschuppen und ein angrenzender Carport standen am Sonntagabend in der Lorscher Neckarstraße in Flammen. Gegen 20 Uhr hatten Passanten den Brand bei der Polizei gemeldet.

Die sofort alarmierte Feuerwehr Lorsch rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. „Gerade noch rechtzeitig“, wie, Stadtbrandinspektor Franz-Josef Schumacher berichtet. Das Feuer war bereits dabei, auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses überzugreifen, konnte zuvor aber noch gelöscht werden. „Außer zwei bis drei angebrannter Dachlatten dürfte an dem Nachbarhaus nichts passiert sein“, sagt Schumacher. Beschädigt wurde hingegen ein in dem Carport geparkter Pkw. Nach fünf bis zehn Minuten sei der Brand gelöscht gewesen, so der Stadtbrandinspektor. Personen wurden nicht verletzt. Warum das Feuer in dem Schuppen ausgebrochen war und auf welche Höhe sich der entstandene Schaden beläuft, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Heppenheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060. kel