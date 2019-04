Schuppenbrand durch technischen Defekt

Einhausen.Zu einem Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr am Samstag kurz vor 18 Uhr ausrücken. Wohl durch einen technischen Defekt, so die Feuerwehr vor Ort, waren in einem Schuppen im Garten eines Anwesens in der Kettelerstraße abgestellte Gegenstände wie Mülleimer und Fahrräder in Brand geraten. Unter der Einsatzleitung von Gemeindebrandinspektor Christoph Röll wurde das Feuer unter Atemschutz mit dem Schnellangriff gelöscht. Zwölf Brandschützer waren mit zwei Löschfahrzeugen angerückt. Vorsorglich wurde die Zwischendecke des Schuppens geöffnet und kontrolliert. df/Bild: Funck

