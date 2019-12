Schwerer Unfall auf A 67 - 25-Jährige erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen

Lorsch.Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Samstagnachmittag auf der A67 bei Lorsch zwei Schwestern im Alter von 23 und 25 Jahren schwer verletzt worden. Die 25-Jährige verstarb am Sonntag in der Unfallklinik, wie die Polizei mitteilte. Zwei 29 und 37 Jahre alte Männer erlitten leichte Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 70-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Auto zwischen der Rastanlage Lorsch-Ost und der Anschlussstelle Lorsch auf das Ende eines Staus aufgefahren, der sich nach einem Unfall gebildet hatte. Der Fahrer habe die Situation zu spät erkannt und sei zudem mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hieß es.

Das Fahrzeug der beiden Frauen wurde durch den Aufprall nach vorne geschoben und zwischen einer Betonwand und einem weiteren Fahrzeug - das der beiden leichtverletzten Männer - eingeklemmt. Zudem wurde ein weiterer Pkw touchiert. Ein Hubschrauber brachte die beiden schwerverletzten Frauen in eine Ludwigshafener Klinik. Am Unfallort waren auch die Feuerwehr und mehrere Rettungskräfte.

Der 70-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, da es bei ihm Anzeichen einer leichten Alkoholisierung gab und der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Bis 15 Uhr war die Autobahn voll gesperrt. Die Unfallaufnahme lief auch am Nachmittag noch. Es entstand ein Schaden von geschätzt 80 000 Euro.

Mann reißt Zündschlüssel aus fremdem Auto

Vom Fahrverhalten eines 59-Jährigen genervt, soll ein Mann im Zuge der Unfallaufnahme dessen Zündschlüssel entfernt und so einen Stau verursacht haben. In stockendem Verkehr sei der Unbekannte aus einem anderen Auto ausgestiegen, habe gedroht, dem 59-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und mit Gewalt den Zündschlüssel herausgerissen, berichtete die Polizei in einer weiteren Mitteilung am Samstag. Dabei sei das Zündschloss beschädigt worden und der Wagen habe nicht mehr starten können. Das Auto des 59-Jährigen musste den Angaben zufolge abgeschleppt werden. Der unbekannte Mann stieg demnach nach dem Vorfall wieder als Beifahrer in das andere Auto, das weiterfuhr.