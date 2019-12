Schwimmen in Lorsch wird nächstes Jahr teurer

Von Nina Schmelzing

Lorsch. Der Finanzplanungserlass, der für Lorsch einen Einnahmeausfall von 900 000 Euro bedeutete, machte es nötig, nach weiteren Einsparmöglichkeiten zu suchen. Wo es „möglich und geboten erschien“, so der Magistrat unter Vorsitz von Bürgermeister Christian Schönung, wurden Aufwendungen reduziert. Auch die Ertragsseite wurde erneut unter die Lupe genommen. Ergebnis: Beim Waldschwimmbad will die Stadt 2020 einen Mehrertrag erzielen. Das bedeutet: Für die Besucher steigen die Freibadpreise ab der kommenden Saison.

In Lorsch gibt es gegenüber dem Einzel-Eintritt zahlreiche Ermäßigungsmöglichkeiten. Mit dem Kauf von Dauerkarten, Zehnerkarten, Abendkarten oder Familienkarten kommen Besucher zum Beispiel günstiger ins Freibad als per Einzelkarte. Das soll auch künftig so bleiben. Alle Preise aber werden etwas angehoben. Zudem wird die Rabattierung im Vorverkauf, die stark genutzt wird, reduziert. Statt der zehnprozentigen Ermäßigung soll es nur noch fünf Prozent geben.

Mehr morgen im BA

