Sechs Theaterabende mit den „Ladykillers“

Lorsch.Es gibt noch Karten für die Krimikomödie „Ladykillers“ der Theaterspielgemeinschaft Lorsch. Premiere im Paulusheim ist morgen (17.), weitere Aufführungstermine sind am 18., 19., 24., 25. und 26. Mai, je um 20 Uhr. Tickets sind erhältlich beim Kulturamt in der Stiftstraße sowie beim Frühlingsmarkt, etwaige Restkarten an der Abendkasse. Die Amateurschauspieler um Regisseur Peter Folz proben

...