LORSCH.Alle im Jahr 1958 Geborenen können in diesem Jahr ein besonderes Fest feiern. Der geburtenstarke Jahrgang 1958 wird 60 Jahre alt. In Lorsch treffen sich die Jahrgangsmitglieder zu einer gemütlichen Feier am 25. August (Samstag). Beginn ist um 19 Uhr im Lorscher Kegelcenter in der Sachsenbuckelstraße im Lagerfeld.

Anmeldung läuft

„Es sind alle 58er und 59er eingeladen, auch zugezogene Neubürger sind herzlich willkommen“, sagt Jahrgangskanzler Helmut Schmitt. Er nimmt Anmeldungen noch unter der Telefonnummer 01608360715 entgegen. Wer sich meldet, der wird gerne in die vom Jahrgang eigens eingerichtete WhatsApp-Gruppe aufgenommen.

Unter anderem auf Anekdoten aus der Schulzeit, auf Erfahrungen mit längst mittelalterlich wirkenden einstigen Neuerungen der Technik, auf heute wunderlich wirkende Modeerscheinungen und vieles mehr wollen die 60-Jährigen gemeinsam zurückblicken. ted