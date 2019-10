Selbstverteidigung: Neuer Kurs beginnt

Lorsch.Die Tvgg Lorsch bietet einen neuen Selbstverteidigungskurs an. Start ist am 29. Oktober um 19.30 Uhr in der Judohalle im Ehlried. Der Kurs für Frauen und Männer bietet Techniken an, die aus der Kampfkunst Karate stammen. Gelehrt werden Möglichkeiten, sich in alltäglichen Situationen ohne Hilfsmittel – etwa Waffen oder Pfefferspray – zu verteidigen. Es sind sechs Trainingseinheiten vorgesehen, die Interessierte im Anschluss an den Kurs weiter vertiefen können. Eine Teilnahmegebühr von 15 Euro für den gesamten Kurs wird erhoben. Weitere Informationen gibt es per E-Mail unter dieterhagenbucher@web.de oder andreas_kusche@web.de. red

