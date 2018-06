Anzeige

Lorsch.Die Textverarbeitung Word 2016 ist in vielen Firmen als Standard-Textverarbeitung im Einsatz und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, Texte, Grafiken und Bilder zum Einsatz zu bringen. Die Kreisvolkshochschule bietet einen Kurs in Lorsch an, der die nötigen Kenntnisse vermittelt, um Word nutzen zu können.

Große Bandbreite an Funktionen

Wer schon Grundkenntnisse in Word hat, kann im Kurs weiterführende Funktionen lernen. Von der Briefgestaltung nach DIN-Norm, der Serienbriefgestaltung bis zur Erstellung von Format- und Dokumentvorlagen, dem Arbeiten mit Textbausteinen und Tabulatoren reicht die inhaltliche Bandbreite.

Dreitägiges Programm

Viele praktische Übungen aus dem Geschäftsleben sind in den Unterricht integriert. Der Kurs läuft von Montag, 25. Juni, bis zum Mittwoch, 27. Juni, in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr. Unterrichtet wird im Haus Löffelholz in der Lorscher Römerstraße 16.