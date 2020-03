Sitzung mangels Tagesordnungspunkten abgesagt

Lorsch.Laut Terminplan war für heute (Dienstag) eine reguläre Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses angesetzt. Auch diese Zusammenkunft aber fällt aus. Besonderheit allerdings: Die Absage der Sitzung erfolgte nicht wegen der Corona-Epidemie.

Grund war vielmehr, dass dem Parlamentarischen Büro im Stadthaus keine Tagesordnungspunkte vorlagen, die im Rahmen der Zusammenkunft hätten behandelt werden sollen. Das teilte der Vorsitzende des Kultur- und Sozialausschusses, Christian Walter, mit.

Der Kultur- und Sozialausschuss, der jüngste in der Reihe der Ausschüsse der Lorscher Stadtverordnetenversammlung, hat schon des Öfteren einen vorgesehenen Sitzungstermin abgesagt, weil es keine Punkte für die Tagesordnung gab. Diesmal erscheint es auf den ersten Blick besonders bedauerlich. Denn in Zeiten, in denen wegen der Corona-Ausbreitung überhaupt nicht mehr in größerer Menge gefeiert werden darf, hätte es vielleicht Zuversicht verbreitet, über vergleichsweise angenehme Themen wie die künftige Ausrichtung des Johannisfestes zu diskutieren – eine hoffnungsvolle Aussicht, bald zu einem normalen Alltag zurückkehren zu können. Die kann aber bisher leider niemand geben. Zunächst ist im Gegenteil noch mehr Distanz und Isolation nötig, um die Ansteckungskette zu durchbrechen und deshalb die Beratungen zu vertagen.

So gibt es zwar einen Termin für die nächste öffentliche Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses. Er soll, so der Sachstand bisher, am 28. April (Dienstag) stattfinden. Die ebenfalls für diese Woche terminierte Bauausschuss-Sitzung wird aber ebenfalls abgesagt werden – wegen der Corona-Krise und obwohl es eine Tagesordnung gab.

Eine ähnliche Entscheidung dürfte auch für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses für nächste Woche fallen.

Angesichts der derzeit drastischen gesundheitlich erforderlichen Maßnahmen werden die Themen auf der Tagesordnung als verschiebbar bewertet. sch

