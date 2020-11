Smartphones, Tablets und Geld gestohlen

Lorsch.Ein Telekommunikationsgeschäft in der Lorscher Bahnhofstraße geriet in der Nacht zum Samstag, 21. November, gegen 4.20 Uhr, in das Visier von drei Einbrechern. Die Täter drangen nach Polizeiangaben durch eine zuvor aufgehebelte Eingangstür in das Geschäft ein und entwendeten anschließend unter anderem mehrere Smartphones, Tablets sowie Bargeld. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Nach der Tat flüchtete das kriminelle Duo mit einem in der Zeit zwischen Donnerstag, 19. November, und Samstagnacht, 21. November, aus einer Tiefgarage am Berliner Ring in Auerbach gestohlenen schwarzen Motorroller der Marke Aprilia.

Die drei Flüchtigen waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Helme. Einer der Tatverdächtigen trug eine Jogginghose mit weißen Streifen.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen. red

