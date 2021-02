So geht Schunkeln in der Corona-Krise

Lorsch.Vorbeikommende Besucher, die am Samstagnachmittag ihren Kopf in die katholische Kirche steckten, staunten nicht schlecht, was da los war: Es lief Musik, und vor dem Altar schunkelte der Pfarrer mit einzelnen Fastnachtern – alle mit Maske und auf Abstand gehalten durch Bänder. Eine Fastnachtsfeier in der Kirche in Corona-Zeiten? Ganz so war das nicht.

In St. Nazarius fanden Filmaufnahmen

...