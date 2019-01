So gelingen Urlaubsfotos

Lorsch.Wer gerne reist und dabei fotografieren will, macht sich Gedanken über die passende Kamera-Ausrüstung, mit der perfekte Fotos gelingen. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule lernen Teilnehmer verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten von Belichtung, Schärfe, Brennweite bis hin zur Blitztechnik kennen. Auch Motivwahl und Selfies sind Themen. Die Bildoptimierung am PC mit Photoshop Elements rundet den Kurs ab. Kamera und Urlaubsbilder sind mitzubringen. Für die Teilnahme sind Kenntnisse in Windows erforderlich.

Der Wochenend-Kurs läuft am 2./3. Februar in Lorsch. Anmeldung unter: 06251/17296-18 oder www.kvhs-bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019