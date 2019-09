So klappt die Hauptversammlung

Lorsch.Jeder Verein ist verpflichtet, eine Jahreshauptversammlung abhalten, zu der alle Mitglieder eingeladen sind. Dort werden wichtige Vereinsangelegenheiten diskutiert und Vorstandswahlen abgehalten. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule erfahren Teilnehmer, nach welchen Regeln eine solche Jahreshauptversammlung abzulaufen hat – von der formal korrekten Einladung über den ordentlich verfassten Rechenschaftsbericht bis zur gültigen Vorstandswahl.

Der Referent erläutert die Vorgehensweise und weist auf kritische Punkte hin. Der Kurs läuft am 12. Oktober (Samstag), von 9.30 bis 11.30 Uhr im Schulungszentrum in der Römerstraße 16, in Lorsch. Bei der Anmeldung sollten Interessierte ihren Verein und ihre Funktion angeben. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter Rufnummer 06251/17296-0 oder unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

