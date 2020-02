So spät wie möglich jung sterben

Lorsch.„Der Mensch braucht 13 lebenswichtige Mineralstoffe. Alle sind in Wein enthalten. Das kann doch kein Zufall sein!“ Lilo Wanders hat gelebt, geliebt und – vornehm ausgedrückt – auch gesoffen. In ihrem Programm „Endlich 60 – gaga, geil & gierig“ spricht sie ganz ungeschminkt über das Altern. Auf das gewohnte Make-up hat sie aber auch bei ihrem Auftritt in Lorsch nicht verzichtet.

